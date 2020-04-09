Eda Ece Yasak Elma dizisini önermeyen sevgilisine sitem etti

'How I Met Your Mother,' 'Peaky Blinders, 'Dark', 'La Casa De Papel gibi dizileri öneren basketbolcu Buğrahan Tuncer sevgilisi Eda Ece'den yorum aldı. Eda Ece önerilen diziler arasında Yasak Elmayı göremeyince 'yazıklar olsun' yorumunu yaptı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Anadolu Efes, koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olan Buğrahan Tuncer'e izlediği dizileri sordu. Tuncer ise 'Peaky Blinders', 'Dark', 'La Casa De Papel, 'How I Met Your Mother' ve 'Vikings' dizilerini önerdi. Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın olmamasına itiraz etti.

Anadolu Efes'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Eda Ece, sevgilisini kast ederek, "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun" yorumunu yaptı.Başarılı oyuncu Eda Ece'nin yorumuna beğeni yağarken Buğrahan Tuncer'in vereceği cevap ise merak konusu oldu.