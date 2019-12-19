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Eda Ece'den öpüşme ile ilgili şaşırtıcı itiraf: ''Hiç sevmem''
Eda Ece'den öpüşme ile ilgili şaşırtıcı itiraf: ''Hiç sevmem''
Öpüşme sahneleri hakkında bilinmeyenleri anlatan Eda Ece'nin cevabı herkesi gülümsetti. “Normalde de mi sevmezsin öpüşmeyi?” sorusuna''Hiç sevmem'' diyerek herkesi şaşırttı.
19 Aralık 2019 Perşembe 17:05
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