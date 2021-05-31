Yasak Elma dizisinde Yıldız Argun karakteriyle herkes tarafından sevilen ünlü oyuncu Eda Ece'nin özel hayatı merak konusu oldu. Sevgilisiyle birlikte oldukları fotoğrafı paylaşması üzerine Eda Ece'nin sevgilisi kim? Buğrahan Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başlandı. Tüm bu soruların cevabını haberimizden bulabilirsiniz.

EDA ECE'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR? BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer, 23 Mart 1993'te İstanbul'da doğdu. Profesyonel kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Tuncer, 2011 U18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Genç Milli Takım'da yer aldı A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

Kariyeri boyunca İstanbul BBSK, Aliağa Gençlik Spor Kulübü, Mersin BŞB ve Eskişehir Basket gibi takımların formalarını da giyen Buğrahan Tuncer, 2018-2019 sezonundan beri Anadolu Efes'in sözleşmeli basketbolcusudur.

Buğrahan, 2016-17 sezonunda Eskişehir Basket'e yeniden döndü. İki sezon burada görev yaptıktan sonra 2018-19 sezonu başında Anadolu Efes Spor Kulübüne geçti. 2011 yılında Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Tuncer, Genç Milli Takım'da yer aldı. 2016-17 sezonunda Eskişehir Basket forması ile 1. Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluğu kazandı. Genç oyuncu ayrıca 2018 yılında BSL All Star karşılaşmasında görev aldı.

Buğrahan Tuncer, 2018-19 sezonunda Anadolu Efes'de Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. 2019-20 sezonu başında Anadolu Efes ile ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupasını elde etti.

THY Euroleague Final Four'da Anadolu Efes, şampiyonluk maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sahadan 86-81 galibiyetle ayrılan Anadolu Efes Avrupa'nın en büyüğü oldu. Anadolu Efes tarihi zaferle Türkiye'ye 10. kupayı getirdi.

Buğrahan Tuncer, 1,93 metre boyunda, 90 kilogramdır. Anadolu Efes'de oynayan basketbolcu 19 numaralı formayı giyiyor.