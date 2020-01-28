Eda Erdem Dündar: “Biz değil rakipler baskı hissediyor”

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Tokyo Olimpiyatları'nda hedeflerinin kürsüye çıkmak olduğunu belirterek, "Bu başarının ardından bizim üzerimizde baskı oluşacağı söyleniyor ancak bana göre rakiplerde daha büyük baskı oluşacak" dedi.

Hollanda'da gerçekleşen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde iyi bir performans gösteren ve finalde Almanya engelini aşıp Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Turnuvanın ilk maçı olan Almanya mücadelesinin kendileri adına beklemedikleri bir yenilgi olduğunu söyleyen Eda Erdem Dündar, "Neyse ki telafisi olan bir yenilgiydi. Almanya'ya kötü oyunla 3-1 kaybettik. Almanya hak etti galibiyeti. Ama sonrasında Hırvatistan, Belçika ve inanılmaz bir Polonya maçı oldu. Finalde de tekrar Almanya ile oynadık. Turnuva zor başladı ama biz maç maç ritmimizi bulduk, özgüvenimizi bulduk. Beraber oynamaktan keyif aldığımızı hatırladık. Sonucunda da zafere giden yolda emin adımlarla finale kadar gittik. Çok güzel geçti ve çok hala güzel geri dönüşler alıyoruz. Aslında yeni yeni anlıyoruz ne başardığımızı. Zafer sarhoşluğu ve adrenalin patlamasıyla turnuva bittiğinde tam olarak ne olduğunu anlamamıştık. Ama gün geçtikçe ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. Gün geçtikçe büyük destek görüyoruz, reytinglerde maçlarımız birinci çıkmış. Aslında bunlar voleybol için ümit veren gelişmeler. Bizler de bu turnuvada bunu başardığımız, Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ve ülke olarak nasıl birlik, beraberlik içinde tek yürek olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"Neler yapabileceğimizi gösterdik"

Almanya ile oynanan final maçındaki tribünlere de dikkat çeken Eda Erdem Dündar, "Tribünler inanılmazdı. Final maçının yıldızı kimdi diye sorduklarında bizi desteklemeye gelen Türk halkı demiştim. Müthiş bir destek vardı. Konu milli takım olduğunda vatandaşlarımızın yapmayacağı şey yok. Tabii burada federasyonumuzun çalışmaları da önemli. Onlar aylar öncesinden bunu planladılar. Biz bu kadarını beklemiyorduk ama çok güzel oldu. Bu başardığımız şey aslında doğru yolda giden voleybolun sonuçları. Bu jenerasyon, başarıya aç genç kızlardan kurulu. Bunun tohumları yıllar önce atıldı. 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan beri üzerine koyarak gidiyoruz. Alıştık diyebiliyoruz ama diyorum ki; biz bunu başardık. Oynayınca neler yapabildiğimizi gösterdik. İnsanlar voleybolu konuşuyor. Güzel de bir döneme geldi. Futbolda milli takım arası vardı, ülke olarak başarıya ihtiyacımız vardı, ülkenin beraber mutlu olup sevinebileceği bir döneme ihtiyaç vardı. Spor için bu çok önemliydi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı söylemiyorum bile. Bizler rol modelleriz ve geleceğin voleybolcu adaylarına voleybolu sevindirdiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Artık biz değil rakipler baskı hissediyor"

Alınan başarıların ardından baskı hissetmediklerini söyleyen başarılı voleybolcu, "Biz baskı hissetmiyoruz. Bizim hedefimiz olimpiyata gitmekti ve bunu başardık. Şimdi yeni hedeflerimizi kuruyoruz ve kürsü için mücadele edeceğiz. Artık rakipler bizimle maça çıkmadan önce "Türkiye ile oynuyoruz" diyerek düşünecektir. Ben bir sporcuyum ve rakibi analiz ederken, rakibimiz iyi bir takımsa ona göre çalışıyorum. Rakipler de artık buna göre çalışacaklar. Bu yaz önce Milletler Ligi oynayacağız. Ankara'da güzel bir ortamla karşılaşacağız. Sonrasında olimpiyatlar var. Olimpiyatlar zaten sporun zirvesi ve bütün dünya izliyor. İnanıyorum ki biz de eğer güzel işler başarırsak, ülkemizi birlik beraberlik içine sokacağız ve Filenin Sultanları olarak gençlere de örnek olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA