Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından heykelinin dikileceği açıklanan sarı-lacivertlilerin milli voleybolcusu Eda Erdem Dündar, "Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım" dedi.

Fenerbahçe'nin Tüzük Tadil Kongresi'nde Başkan Ali Koç'un, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini söylemesi üzerine Dündar da konuyla alakalı düşüncelerini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan başarılı voleybolcu, "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Saygı ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Voleybola 2000 yılında Beşiktaş'ta başlayan Eda Erdem Dündar, 2008'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. 36 yaşındaki voleybolcu, 15 yıldır sarı-lacivertli formayı giyiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluklarda önemli rol oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)