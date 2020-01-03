Esra Erol'un programında stüdyo şefi olarak görev alan Eda Gök eşi tarafından en yakın arkadaşı ile aldatılmıştı. Eda Gök yıllar sonra eşini affederek yılbaşı pozu verdi.

İHANETİ AFFETTİ

Emrah Albayrak, Eda Gök ve kızıyla birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşarak barıştıklarını herkese ilan etti. Müzisyen paylaşımına, "2020 küslerin barıştığı, herkesin birbirine anlayışla baktığı, içini bilmeden yargılamadığı, iğneyi kendine çuvaldızı kendine batırdığı bir yıl olsun... İnsan haysiyetini veya hayatını, amaçları uğrunda hiçe sayanların, yok olduğu bir yıl olsun" notunu düştü.

EDA GÖK KİMDİR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programının sevilen Stüdyo şefi Eda Gök Albayrak'ı artık herkes tanıyor. Eda Gök’ün Seda Sayan’ın yeğeni olduğu da biliniyor.

Herkesin bildiği gibi Esra Erol'la programının stüdyo şefi ve Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 1986 doğumludur. Emrah Albayrak ile 2011 senesinde izdivaç eden stüdyo şefi Eda Gök'ün bir kızı var. İkili 2018 yılında tek celsede boşandı.

EMRAH ALBAYRAK KİMDİR?

Esra Erol'da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak, aslen Ankaralı fakat İstanbul’da yaşamakta. Eda Gök ile 2011 senesinde evlenen Emrah Albayrak’ın bir kızı var. Eda Gök'ün eşi Emrah Albayrak'ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Sinem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Yaşananların ardından Eda Gök ile Emrah Albayrak tek celsede boşandı.