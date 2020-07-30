Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi kimin kızı? Kaç yaşında?

Eda Gürkaynak kimdir? Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile ilişkilerini açıklayan ve son olarak Sokullu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan ettiği yeni aşkı Eda Gürkaynak'ın hayatı merak edildi. Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Peki Eda Gürkaynak kimdir? Birkan Sokullu'nun sevgilisi kimin kızı?Babası kim? Kaç yaşında?

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Birkan Sokullu'dan yeni sevgilisi Eda Gürkaynak ile bir paylaşım geldi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın ardından Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak'ın hayatı da araştırılmaya başlandı.

EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Gürkaynak'ın anne ve babası cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Sinem Gürkaynak ve Kemal Gürkaynak'tır. Lara adında bir kız kardeşi olan Eda Gürkaynak, 2013 yılında Koç Lisesinden IB diplomasıyla mezun olduktan sonra New York Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Amerika'nın en başarılı Türk mezunları listesine adını yazdırdı.