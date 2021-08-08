Sosyal medya yeniden bir kadına taciz haberiyle yankılandı. İddialara göre Eda Nur Kaplan 2 kişinin tacizine uğradıktan sonra şahısların ceza almamasına dayanamadı ve intihar etti. Bunun üzerine Eda Nur Kaplan oldukça merak edilmeye başlandı. Peki Eda Nur Kaplan kimdir, kaç yaşında, intihar mı etti? Eda Nur Kaplan neden intihar etti?

EDA NUR KAPLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan'ın bir anda intihar ettiği haberleri ortaya çıktı. 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan için sosyal medyada gündem oluşturuldu. Genç kız için Twitter'da #edanuriçinadalet hashtagi açıldı.

EDA NUR KAPLAN İNTİHAR MI ETTİ, NEDEN İNTİHAR ETTİ?

İddialara göre 30 Haziran'da iki kişinin tecavüzüne uğrayan Eda Nur konuyla ilgili şikayette bulundu. Genç kız yaptığı şikayetten sonra şahısların serbest bırakılmasının ardından dayanamayarak intihar etti. 18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önce ailesine mektup bıraktığı ve "hakkımı yerde bırakmayın" dediği belirtildi.