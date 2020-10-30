Eda Taşpınar 3 bin TL'lik altın kulak maskesi ile gündem oldu!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Taşpınar şimdi de sıra dışı aksesuarıyla iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

Taşpınar hem düzgün fiziği hem de ünlü markaların iddialı ürünlerini kullanarak dikkat çekiyor.

Ünlü bir markanın 3 bin TL’lik altın kulağıyla poz veren Taşpınar maskesini çıkarmıyor.

Taşpınar “O kulak sevgiliniz Çağrı Atakan’ın hediyesi mi?” sorusuna da şu cevabı vermiş: “Hayır kendim aldım.”



Lüks markalara düşkünlüğü ile bilinen Eda Taşpınar daha önce de 270 bin TL’lik saati konuşulmuştu.