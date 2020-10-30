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  3. Eda Taşpınar 3 bin TL'lik altın kulak maskesi ile gündem oldu!

Eda Taşpınar 3 bin TL'lik altın kulak maskesi ile gündem oldu!

Sık sık lüks markaların ürünlerini kullanan sosyetik güzel Eda Taşpınar şimdi de 3 bin TL'lik maskesi ile sosyal medyada gündem oldu.

Eda Taşpınar 3 bin TL'lik altın kulak maskesi ile gündem oldu!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Taşpınar şimdi de sıra dışı aksesuarıyla iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

Eda Taşpınar 3 bin TL'lik altın kulak maskesi ile gündem oldu!

Taşpınar hem düzgün fiziği hem de ünlü markaların iddialı ürünlerini kullanarak dikkat çekiyor. 

Eda Taşpınar 3 bin TL'lik altın kulak maskesi ile gündem oldu!

Ünlü bir markanın 3 bin TL’lik altın kulağıyla poz veren Taşpınar maskesini çıkarmıyor.

Taşpınar “O kulak sevgiliniz Çağrı Atakan’ın hediyesi mi?” sorusuna da şu cevabı vermiş: “Hayır kendim aldım.”

Eda Taşpınar 3 bin TL'lik altın kulak maskesi ile gündem oldu!
Lüks markalara düşkünlüğü ile bilinen Eda Taşpınar daha önce de 270 bin TL’lik saati konuşulmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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