Eda Taşpınar doktor uyarısıyla güneşlenme saatlerini azalttı

verdiği pozlarla ve düzgün pozlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar “Güneş altında yatmaktan sıkılmıyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

'BOŞ DURMUYORUM'

“Hayır çünkü boş durmuyorum. Sürekli kitap okuyorum. Not defterime tasarımlar çiziyorum. Telefonla iş bağlantılarımı yürütüyorum. Bu arada spor bile yapıyorum.”

Bu arada Eda Taşpınar güneşlenme saatlerini doktorunun tavsiyesi üzerine azaltmış. Eda Taşpınar 2 yıl önce çıkardığı güneş yağı reklamını da bu pozla yaptı.