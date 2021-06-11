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Eda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Cesur pozlarıyla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar'dan sosyal medyayı sallayan bir poz geldi. Sosyetik güzel, çırılçıplak çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı...

Eda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Moda zevki ve kusursuz fiziği ile adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri hayrete düşürdü.

CESUR POZ OLAY YARATTI

İddialı pozlarıyla magazin gündeminden neredeyse hiç düşmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar, son olarak kişisel hesabında paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Yoruma kapalı bir şekilde paylaştığı fotoğrafına "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notunu düşen Taşpınar'ın gönderisine binlerce beğeni geldi.

Eda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İŞLERİ BÜYÜTTÜ

İlk dükkanını geçtiğimiz ocak ayında Bursa Kent Meydanı AVM’de açan Eda Taşpınar, pandemi nedeniyle ağırlaşan ekonomik şartlara rağmen hız kesmedi.

Eda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz haftalarda birkaç iş görüşmesi için gittiği Amerika’dan dönen Eda Taşpınar, ikinci dükkanını Antalya Terra City AVM’de hizmete soktu.

Eda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldıEda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı

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