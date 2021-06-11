Eda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Moda zevki ve kusursuz fiziği ile adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri hayrete düşürdü.

CESUR POZ OLAY YARATTI

İddialı pozlarıyla magazin gündeminden neredeyse hiç düşmeyen sosyetik güzel Eda Taşpınar, son olarak kişisel hesabında paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.

Yoruma kapalı bir şekilde paylaştığı fotoğrafına "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notunu düşen Taşpınar'ın gönderisine binlerce beğeni geldi.

İŞLERİ BÜYÜTTÜ

İlk dükkanını geçtiğimiz ocak ayında Bursa Kent Meydanı AVM’de açan Eda Taşpınar, pandemi nedeniyle ağırlaşan ekonomik şartlara rağmen hız kesmedi.

Geçtiğimiz haftalarda birkaç iş görüşmesi için gittiği Amerika’dan dönen Eda Taşpınar, ikinci dükkanını Antalya Terra City AVM’de hizmete soktu.