Pınar Altuğ'da photoshop kurbanı oldu!KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı kaç soru, kaç dakika?The Land Of Legends Cup turnuvası başlıyor!KPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekli 2020? KPSS'ye girerken gerekli evraklar 2020Bilim Kurulu bugün toplanacak! Yasaklar yeniden gelecek mi?NBA'de Lakers ve Bucks, play-off'lara yenilgi ile başladı!Özgü Kaya ve sevgilisi Burak Serdar Şanal teknede görüntülendiŞok Aktüel 19 Ağustos - 30 Eylül | Okul için ihtiyacınız olan her şeyBeşiktaş, Anthony Modeste ile anlaşmak üzereDolar kuru ne kadar oldu? (19 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

Sosyetik güzel Eda Taşpınar kısa süre önce aşk yaşadığı ortaya çıkan Çukur dizisi oyuncusu Çağrı Atakan ile ilk kez kameralara yakalandı. İkilinin uyumlu halleri gözlerden kaçmadı.

Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar uzun yıllardır süren yalnızlığını Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Çağrı Atakan ile bozdu. Geçtiğimiz günlerde mutlu bir birliktelik yaşadıklarını dile getiren Taşpınar, önceki akşam sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi. 

Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

 

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, önceki gece Bebek'teki bir otelde eğlendi. Uzun süre mekanda kalan genç çift gece yarısı muhabirleri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

"MUTLUYUZ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Taşpınar, "Biz gayet mutluyuz, teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

"1.5 AYDIR BERABERİZ"

Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde aşk iddialarına açıklık getirmiş ve Çağrı Atakan ile aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Taşpınar; 

“Doğru, 1.5 aydır beraberiz. İlişkimiz Alaçatı’da başladı. Çok keyifli ve güzel gidiyor. Enerjimiz uyumlu, mutluyuz. Kendisini oynadığı dizide de izliyor, beğeniyordum.”

Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

Taşpınar en son 2016’da Londra’da yaşayan ayakkabı tasarımcısı Roy Luwolt ile birlikteydi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT