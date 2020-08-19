Eda Taşpınar sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar uzun yıllardır süren yalnızlığını Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Çağrı Atakan ile bozdu. Geçtiğimiz günlerde mutlu bir birliktelik yaşadıklarını dile getiren Taşpınar, önceki akşam sevgilisi Çağrı Atakan ile ilk kez görüntülendi.

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, önceki gece Bebek'teki bir otelde eğlendi. Uzun süre mekanda kalan genç çift gece yarısı muhabirleri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"MUTLUYUZ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Taşpınar, "Biz gayet mutluyuz, teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

"1.5 AYDIR BERABERİZ"

Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde aşk iddialarına açıklık getirmiş ve Çağrı Atakan ile aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Taşpınar;

“Doğru, 1.5 aydır beraberiz. İlişkimiz Alaçatı’da başladı. Çok keyifli ve güzel gidiyor. Enerjimiz uyumlu, mutluyuz. Kendisini oynadığı dizide de izliyor, beğeniyordum.”

Taşpınar en son 2016’da Londra’da yaşayan ayakkabı tasarımcısı Roy Luwolt ile birlikteydi.