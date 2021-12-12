Lina Nasif kimdir? Nereli, kaç yaşında? Lina Nasif öldü mü, neden öldü?Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 11 Aralık 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı 12 Aralık 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Son dakika! Doktora zam düzenlemesi geri çekildi!İtfaiye erinden insanlık dersi! Hem yangından kurtardı hem suni teneffüsle hayata döndürdü!Edat ne demek, TDK'ya göre Edat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Lig: Adana Demirspor - Giresunspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiÖlüm Kâğıdı ne demek, TDK'ya göre Ölüm Kâğıdı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor All Star 2022 yarışmacısı Sercan Yıldırım'dan Barış Murat Yağcı'yı çileden çıkaracak hareket! Daha yarışma başlamadan kaosun fitilini ateşledi!Survivor All Star 2022 kadrosu | Survivor All Star 2022'de kimler var?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Edat ne demek, TDK'ya göre Edat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Edat ne demek, TDK'ya göre Edat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Edat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Edat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Edat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Edat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Edat ne demek, TDK'ya göre Edat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edat ne demek? Edat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edat kelimesi. Peki edat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edat nedir, edat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

EDAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Edat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre edat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu

EDAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- edat grubu, edat tümleci, rabıt edatı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT