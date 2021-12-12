Edat ne demek, TDK'ya göre Edat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edat ne demek? Edat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edat kelimesi. Peki edat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edat nedir, edat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EDAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Edat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre edat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu



EDAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- edat grubu, edat tümleci, rabıt edatı

