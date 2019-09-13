Eddie Money kimdir? sorusunun cevabına ulaşmaya çalışan birçok kişi ünlü şarkıcının ölümü sonrası internette arama yapıyor. Peki Eddie Money kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

EDDIE MONEY KİMDİR?

Eddie Money, 1970'ler ve 80'lere damgasını vuran dünyaca ünlü bir şarkıcıydı.

Eddie Money olarak bilinen Edward Joseph Mahoney, 1970'lerde ve 1980'lerde Top 40 hit ve platin albümlerinden oluşan bir diziyle başarılı olan Amerikalı bir şarkıcı, söz yazarıydı.

Eddie Money bir süre önce yemek borusu kanserine yakalandığını açıklamıştı. 70 yaşındaki Money, "Sadece bir sağlık kontrolü olacağımı düşündüm ve bana kanser olduğumsöylendi." söyleyip 4. aşamada kanser olduğunu belirtmişti.

Eddie Money'nin ailesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada Eddie Money'nin bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.