Eddie Tran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddie Tran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddie Tran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eddie Tran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eddie Tran 11 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eddie Tran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsidesportsmgmt yapmaktadır. Eddie Tran, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eddie Tran'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Eddie Tran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eddie Tran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eddie Tran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eddie Tran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kvarnby IK

24 Ocak 2018 yılında Varbergs BoIS

14 Ocak 2019 yılında Kristianstad FC

22 Ocak 2020 yılında Torns IF

14 Mart 2021 yılında Lunds BK

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Eddie Tran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eddie Tran şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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