Eddire Mokrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddire Mokrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddire Mokrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eddire Mokrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eddire Mokrani 23 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eddire Mokrani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eddire Mokrani'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eddire Mokrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eddire Mokrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eddire Mokrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eddire Mokrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında RS Magny

1 Aralık 2009 yılında Elversberg II

1 Ocak 2010 yılında SC Freiburg II

1 Ağustos 2011 yılında Kayl-Tétange

1 Ocak 2012 yılında RS Magny

30 Haziran 2012 yılında Kayl-Tétange

1 Temmuz 2014 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2017 yılında US Rumelange

1 Temmuz 2017 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2019 yılında Titus Petange

1 Ocak 2022 yılında Mondercange

30 Haziran 2022 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Eddire Mokrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eddire Mokrani şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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