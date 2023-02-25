Eddy İsrafilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddy İsrafilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eddy İsrafilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eddy İsrafilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eddy İsrafilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddy İsrafilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eddy İsrafilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddy İsrafilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddy İsrafilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eddy İsrafilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eddy İsrafilov 2 Ağustos 1992 tarihinde Roquetas de Mar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Azerbaycan,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Eddy Silvestre Pascual Israfilov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eddy İsrafilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Eddy İsrafilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eddy İsrafilov'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eddy İsrafilov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eddysilvestre/

Eddy İsrafilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eddy İsrafilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Eddy İsrafilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eddy İsrafilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Murcia U19

1 Temmuz 2011 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2012 yılında Real Murcia

1 Eylül 2014 yılında Granada

30 Haziran 2015 yılında Real Murcia

12 Temmuz 2015 yılında Eibar

31 Ocak 2016 yılında Real Murcia

1 Şubat 2016 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2016 yılında Real Murcia

18 Ağustos 2016 yılında Cádiz CF

29 Ağustos 2017 yılında Gimnàstic

29 Ocak 2018 yılında Alcorcón

12 Ağustos 2020 yılında Albacete

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Neftçi Baku

Eddy İsrafilov kimdir

Eddy İsrafilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eddy İsrafilov şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Eddy İsrafilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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Eddy İsrafilov nereli

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