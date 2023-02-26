Eddy Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddy Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddy Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eddy Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eddy Mejia 9 Mart 2000 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Eddy Joel Mejía Montero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eddy Mejia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eddy Mejia'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eddy Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eddy Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eddy Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eddy Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Deportivo Quito

21 Mart 2017 yılında Cumbayá FC

8 Ağustos 2017 yılında CD Clan Juvenil

3 Ağustos 2018 yılında SD Aucas B

1 Ağustos 2020 yılında SD Aucas

18 Temmuz 2022 yılında Chacaritas FC

3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Eddy Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eddy Mejia şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CD Universidad Católica (-3/2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.