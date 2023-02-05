Eddy Sylvestre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddy Sylvestre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eddy Sylvestre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eddy Sylvestre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eddy Sylvestre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eddy Sylvestre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eddy Sylvestre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eddy Sylvestre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eddy Sylvestre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eddy Sylvestre 29 Ağu 1999 tarihinde Aubagne şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eddy Sylvestre Negadi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eddy Sylvestre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Eddy Sylvestre, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eddy Sylvestre'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eddy Sylvestre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eddy_sylvestre_negadi/

Eddy Sylvestreboyu ve yaşı kaç

Eddy Sylvestre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eddy Sylvestre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Eddy Sylvestre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eddy Sylvestre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2017 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2018 yılında OGC Nizza

31 Ağu 2019 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2020 yılında OGC Nizza

5 Ekim 2020 yılında Standard Liège

15 Temmuz 2021 yılında Pau FC

30 Haziran 2022 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Eddy Sylvestre kimdir

Eddy Sylvestre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eddy Sylvestre şuan Pau FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aubagne FC (2010-2012), Olympique Marseille (2012-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eddy Sylvestre nereli

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