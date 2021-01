Süper Lig'de adı Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Eden Hazard, son yıllarda düşüş yaşıyor olsa da dünya futboluna damga vurmuş isimlerden birisi olarak biliniyor. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere kiralık olarak gelebileceği konuşulurken taraftarlar ise birçok sorunun cevabını arıyor. Bizde bu sorulara haberimizde cevap verdik. Peki, Eden Hazard kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eden Hazard dini nedir? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte detaylar...

EDEN HAZARD KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Futbola henüz 7 yaşındayken başlayan Belçikalı kanat oyuncusu Eden Hazard 1991 yılında dünya geldi. Futbola başladığı Stade Brainois takımının ardından. 2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine adıma atmış oldu. Burada adından kısa sürede bahsettiren Hazard, Fransa'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan Lille'in altyapısına transfer olmayı başardı.

3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi. Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı. İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti.

Henüz genç yaşında Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekmeyi başaran Hazard, 2011-2012 sezonunun sonunda Lille'den Chelsea'ye 35 milyon euro'ya transfer oldu ve 7 sezon sürecek Chelsea macerasına başladı. İngiliz devinde birden çok kupa kazanan Belçikalı yıldız, Real Madrid'e transfer oldu.

EDEN HAZAR DİNİ NEDİR?

Eden Hazard 2012 yılında Natacha Van Honacker ile evlendi. Yannis ve Leo isminde iki çocuğu olan Hazard, doğma büyüme Belçikalı ve müslüman. Babasının ismi Thierry, annesinin ise Carine. Thorgan Hazard, Kylian Hazard ve Ethan Hazard isimlerinde üç kardeşi var ve üçü de futbolcu.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe, İspanyol Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid'deki performansında sorunlar bulunan Eden Hazard için dünya devine 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Real Madrid'in ise oyuncusunu başka bir takıma satmak ya da kiralamak gibi bir hedefinin olmadığı yazıldı.