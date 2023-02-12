Eden Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eden Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eden Hazard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eden Hazard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Hazard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eden Hazard

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eden Hazard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eden Hazard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eden Hazard 7 Ocak 1991 tarihinde La Louvière şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eden Michael Hazard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eden Hazard Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Eden Hazard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eden Hazard'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eden Hazard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hazardeden10

http://www.instagram.com/hazardeden_10/

http://www.facebook.com/edenhazard/

Eden Hazardboyu ve yaşı kaç

Eden Hazard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eden Hazard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eden Hazard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eden Hazard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında LOSC Lille Alt.

1 Temmuz 2007 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2008 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea

1 Temmuz 2019 yılında Real

Eden Hazard kimdir

Eden Hazard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eden Hazard şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade Brainois (1995-2003), AFC Tubize (2003-2005), Lille OSC (2005-2008)

Eden Hazard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 10 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Eden Hazard nereli

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