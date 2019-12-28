Eden Hazard'tan kötü haber!

Real Madrid'in yeni transferi Eden Hazard sakatlık şoku yaşıyor. Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG ile karşılaştığı mücadelede, Thomas Meunier ile girdiği mücadele sonrası ayak bileğinden sakatlanan Hazard'dan kötü haber geldi.

İspanya'nın önde gelen gazeteleriden biri olan Marca'nın yaptığı habere göre,yıldız futbolcunun dönüşü şubat ayını bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Yaşadığı sakatlıktan ötürü El Clasico'yu da kaçıran Eden Hazard'ın yapılan incelemeler sonrasında,şubat ayı gibi sahalara tekrar dönebilceği iddia edildi.

Real Madrid ile 18 maça çıkan yıldız futbolcu 1 gol 3 asist yaptı ve hayal edilen performansın aksine,beklentileri karşılayamadı.