Eden Karzev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Karzev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eden Karzev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eden Karzev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eden Karzev 11 Nisan 2000 tarihinde Afula şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail,Belarus uyrukludur.Gerçek adı da עדן קארצב / Карцев Эден Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eden Karzev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Eden Karzev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbul Başakşehir FK futbol takımında oynamaktadır. İstanbul Başakşehir FK takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eden Karzev'nin İstanbul Başakşehir FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Eden Karzev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eden_kartsev11/

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Eden Karzev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eden Karzev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eden Karzev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eden Karzev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2018 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv U19

1 Ocak 2019 yılında M. Tel Aviv

29 Ocak 2019 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

12 Eylül 2019 yılında Kiryat Shmona

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

31 Ağu 2021 yılında Maccabi Netanya

12 Ağu 2022 yılında Dinamo Moskova

23 Ağu 2022 yılında Maccabi Netanya

30 Ocak 2023 yılında Başakşehir

Eden Karzev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eden Karzev şuan İstanbul Başakşehir FK takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eden Karzev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 4 gol atmıştır.

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