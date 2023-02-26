Eden Shamir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eden Shamir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eden Shamir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eden Shamir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eden Shamir 25 Haziran 1995 tarihinde Kiryat Motzkin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עדן שמיר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eden Shamir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Eden Shamir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Eden Shamir'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eden Shamir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eden_shamir18/

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Eden Shamir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eden Shamir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eden Shamir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eden Shamir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2019 yılında H. Beer Sheva

16 Ocak 2020 yılında Standard Liège

11 Ağustos 2021 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2022 yılında Standard Liège

2 Eylül 2022 yılında H. Beer Sheva

Eden Shamir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eden Shamir şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eden Shamir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Haifa, Ironi Kiryat Shmona

İsrail U21 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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