Edenilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edenilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edenilson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edenilson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edenilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edenilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edenilson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edenilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edenilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edenilson 18 Aralık 1989 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edenilson Andrade dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edenilson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Edenilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edenilson'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edenilson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oficialedenilson/

Edenilsonboyu ve yaşı kaç

Edenilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edenilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edenilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edenilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2011 yılında Corinthians

1 Temmuz 2014 yılında Udinese

11 Ağu 2014 yılında Genoa

30 Haziran 2015 yılında Udinese

31 Ağu 2016 yılında Genoa

29 Mart 2017 yılında Udinese

30 Mart 2017 yılında Internacional

30 Haziran 2018 yılında Udinese

1 Temmuz 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2023 yılında Atlético-MG

Edenilson kimdir

Edenilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edenilson şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Edenilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 15 numaralı formasıyla 10 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edenilson nereli

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