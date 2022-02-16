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Edepten bahseden Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'la olan skandal görüntüleri gündeme geldi! "Arşiv unutmaz"

Kadın şarkıcıların konserlerinde giydikleri iddialı kıyafetleri eleştirirken "Edepli olmak lazım" ifadelerini kullanan Orhan Gencebay'ın bir dönem Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı video sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Usta sanatçı Orhan Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

"EDEPLİ OLMAK LAZIM"

Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Edepten bahseden Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'la olan skandal görüntüleri gündeme geldi! Arşiv unutmaz

7 YIL ÖNCEKİ VİDEO GÜNDEME GELDİ

Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sahne aldığı mekana giden Gencebay'ın, ünlü şarkıcı ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı.

Edepten bahseden Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'la olan skandal görüntüleri gündeme geldi! Arşiv unutmaz

Videonun devamında Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Gencebay'a "Edepli olmak lazım" açıklamasını hatırlatarak "Arşiv unutmaz" yorumunda bulunuldu. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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