Edepten bahseden Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'la olan skandal görüntüleri gündeme geldi! "Arşiv unutmaz"

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Usta sanatçı Orhan Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

"EDEPLİ OLMAK LAZIM"

Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

7 YIL ÖNCEKİ VİDEO GÜNDEME GELDİ

Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sahne aldığı mekana giden Gencebay'ın, ünlü şarkıcı ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı.

Videonun devamında Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Gencebay'a "Edepli olmak lazım" açıklamasını hatırlatarak "Arşiv unutmaz" yorumunda bulunuldu.

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