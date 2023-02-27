Eder Hermoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Hermoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Hermoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Hermoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Hermoza 4 Nisan 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Éder Alberto Hermoza Guevara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Hermoza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eder Hermoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eder Hermoza'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eder Hermoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eder.hermoza/

http://www.facebook.com/Edher.HermozaG

Eder Hermoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Hermoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eder Hermoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Hermoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2009 yılında Sport Ancash

1 Ocak 2010 yılında Total Chalaco

1 Ocak 2011 yılında César Vallejo

1 Ocak 2015 yılında Serrato

31 Aralık 2015 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

Eder Hermoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Hermoza şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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