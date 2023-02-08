Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder 15 Kasım 1986 tarihinde Lauro Müller şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İtalya,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Éder Citadin Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMP SOCCER srl yapmaktadır. Eder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eder'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Edercitadin7

http://www.instagram.com/ederinho23/

Eder Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Criciúma EC

1 Ocak 2006 yılında Empoli U19

1 Temmuz 2006 yılında Empoli

1 Ocak 2008 yılında Frosinone

1 Temmuz 2009 yılında Empoli

1 Ağu 2010 yılında Brescia

1 Temmuz 2011 yılında Cesena

1 Ocak 2012 yılında Sampdoria

30 Haziran 2012 yılında Cesena

1 Temmuz 2012 yılında Sampdoria

29 Ocak 2016 yılında Inter

30 Haziran 2016 yılında Sampdoria

1 Temmuz 2016 yılında Inter

13 Temmuz 2018 yılında JS Suning

26 Mart 2021 yılında São Paulo

17 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

Eder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Criciúma Esporte, Empoli

İtalya takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 6 gol atmıştır.

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