Eder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder 5 Nisan 1995 tarihinde Gurupi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Éder Ferreira Graminho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eder'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edergraminho/

Eder Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2018 yılında Novorizontino

24 Nisan 2018 yılında Atlético-PR B

5 Haziran 2019 yılında Sport Recife

5 Şubat 2020 yılında Athletico-PR B

12 Şubat 2020 yılında Atlético-GO

24 Ocak 2022 yılında América-MG

Eder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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