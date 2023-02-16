Eder Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Lima 5 Şubat 1986 tarihinde São Vicente şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Éder Lima dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Lima Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Eder Lima, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eder Lima'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eder Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eder Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2009 yılında Noroeste-SP

1 Mayıs 2010 yılında Vila Nova FC

1 Eylül 2011 yılında Santos FC

1 Ocak 2012 yılında Oeste FC-SP

2 Şubat 2013 yılında TJ Teda

11 Şubat 2015 yılında BJ Enterprises

16 Temmuz 2015 yılında BJ BSU Res.

31 Ağu 2015 yılında Bragantino

17 Ağu 2016 yılında América-MG

1 Ocak 2017 yılında Ventforet Kofu

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2021 yılında River-PI

6 Temmuz 2021 yılında Sampaio Corrêa

6 Ocak 2022 yılında Ferroviário-CE

Eder Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Lima şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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