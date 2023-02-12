Eder Militao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Militao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eder Militao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eder Militao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eder Militao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Militao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eder Militao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Militao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Militao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Militao 18 Ocak 1998 tarihinde Sertãozinho şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Éder Gabriel Militão şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Militao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UJ Football Talent yapmaktadır. Eder Militao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eder Militao'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eder Militao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/edermilitao

http://www.instagram.com/edermilitao/

Eder Militaoboyu ve yaşı kaç

Eder Militao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eder Militao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eder Militao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Militao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında São Paulo U20

1 Ocak 2017 yılında São Paulo

7 Ağu 2018 yılında FC Porto

1 Temmuz 2019 yılında Real

Eder Militao kimdir

Eder Militao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Militao şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Eder Militao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 14 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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Eder Militao nereli

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