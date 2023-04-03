Edgar Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Antunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edgar Antunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edgar Antunes 11 Ocak 2007 tarihinde Leiria şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Santiago Fernandes Antunes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edgar Antunes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Edgar Antunes, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Antunes'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Edgar Antunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edgar Antunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Leiria Sub-15
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Edgar Antunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edgar Antunes şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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