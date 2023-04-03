Edgar Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Edgar Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Antunes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.