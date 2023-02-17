Edgar Babayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Babayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Babayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Babayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Babayan 28 Ekim 1995 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Էդգար Բաբայան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Babayan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Edgar Babayan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Babayan'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edgar Babayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Babayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Babayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Babayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Randers U19

1 Temmuz 2015 yılında Randers

27 Ocak 2017 yılında Hobro IK

30 Haziran 2017 yılında Randers

1 Temmuz 2017 yılında Hobro IK

15 Şubat 2021 yılında Riga

7 Eylül 2021 yılında Pafos FC

26 Ocak 2022 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2022 yılında Randers

Edgar Babayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Babayan şuan Randers FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edgar Babayan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Randers FC

Ermenistan takımında 9 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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