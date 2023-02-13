Edgar Badia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Badia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Badia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Badia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Badia 12 Şubat 1992 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Édgar Badía Guardiola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Badia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Edgar Badia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 5 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Edgar Badia'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edgar Badia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edgarbadia/

Edgar Badia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edgar Badia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edgar Badia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Badia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2010 yılında RCD Espanyol B

22 Temmuz 2013 yılında Granada B

1 Ocak 2014 yılında Reus Deportiu

5 Ocak 2019 yılında Elche CF

Edgar Badia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Badia şuan Elche CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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