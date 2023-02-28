Edgar Balbuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Balbuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Balbuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edgar Balbuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edgar Balbuena 20 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Enrique Balbuena Zeballos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edgar Balbuena Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Balbuena'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edgar Balbuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edgar Balbuena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC
Edgar Balbuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edgar Balbuena şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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