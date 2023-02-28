Edgar Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Benitez 8 Kasım 1987 tarihinde Repatriación şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Milciades Benítez Santander şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Benitez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Edgar Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Benitez'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Benitez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elpajaro23/

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http://www.facebook.com/edgar.benitezsantander

Edgar Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edgar Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Libertad

1 Ocak 2008 yılında Sol de América

1 Ocak 2009 yılında Pachuca

1 Temmuz 2011 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2012 yılında Pachuca

2 Temmuz 2012 yılında Toluca

30 Haziran 2013 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında Toluca

1 Temmuz 2015 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2018 yılında Libertad

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

27 Ocak 2021 yılında Luqueño

13 Temmuz 2021 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Edgar Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Benitez şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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