Edgar Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Bruno 3 Ocak 1987 tarihinde São Carlos şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Bruno da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Bruno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Edgar Bruno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Bruno'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Bruno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edgarbruno

Edgar Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edgar Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Joinville-SC

1 Temmuz 2006 yılında São Paulo

31 Aralık 2006 yılında Joinville-SC

1 Ocak 2007 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2007 yılında FC Porto

1 Ocak 2008 yılında Coimbra

30 Haziran 2008 yılında FC Porto

1 Temmuz 2008 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2009 yılında Vasco da Gama

1 Ağustos 2009 yılında Nacional

30 Haziran 2010 yılında Vasco da Gama

1 Temmuz 2010 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2012 yılında Al-Shabab

22 Temmuz 2015 yılında Al-Wasl

16 Ağustos 2016 yılında Adanaspor

25 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2017 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

19 Aralık 2017 yılında Buriram Utd.

1 Temmuz 2018 yılında Daegu FC

24 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Daegu FC

Edgar Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Bruno şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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