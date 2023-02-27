Edgar Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Da Silva 14 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Antonio da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Da Silva Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edgar Da Silva'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Edgar Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Mertzig

1 Temmuz 2018 yılında Erpeldange

1 Temmuz 2019 yılında Mertzig

30 Haziran 2020 yılında Erpeldange

1 Temmuz 2020 yılında E. Ettelbrück

30 Haziran 2021 yılında Erpeldange

1 Temmuz 2021 yılında E. Ettelbrück

Edgar Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Da Silva şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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