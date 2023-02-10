Edgar Elizalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Elizalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Elizalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Elizalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Elizalde 27 Şubat 2000 tarihinde Casupá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edgar Joel Elizalde Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Elizalde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kronos Sports Agency yapmaktadır. Edgar Elizalde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Elizalde'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Edgar Elizalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edgar Elizalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Elizalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Elizalde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Wanderers

25 Temmuz 2017 yılında Pescara

19 Ağu 2019 yılında Catanzaro

29 Ocak 2020 yılında Pescara

22 Ocak 2021 yılında Juve Stabia

30 Haziran 2021 yılında Pescara

9 Ağu 2021 yılında Peñarol

30 Haziran 2022 yılında Pescara

7 Temmuz 2022 yılında Independiente

Edgar Elizalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Elizalde şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edgar Elizalde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo Wanderers (-2016)

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

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