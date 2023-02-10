Edgar Elizalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Elizalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Elizalde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Elizalde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Edgar Elizalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Elizalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edgar Elizalde

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Elizalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Elizalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Elizalde 27 Şubat 2000 tarihinde Casupá şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edgar Joel Elizalde Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Elizalde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kronos Sports Agency yapmaktadır. Edgar Elizalde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Elizalde'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Edgar Elizaldeboyu ve yaşı kaç

Edgar Elizalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edgar Elizalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Edgar Elizalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Elizalde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Wanderers

25 Temmuz 2017 yılında Pescara

19 Ağu 2019 yılında Catanzaro

29 Ocak 2020 yılında Pescara

22 Ocak 2021 yılında Juve Stabia

30 Haziran 2021 yılında Pescara

9 Ağu 2021 yılında Peñarol

30 Haziran 2022 yılında Pescara

7 Temmuz 2022 yılında Independiente

Edgar Elizalde kimdir

Edgar Elizalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Elizalde şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montevideo Wanderers (-2016)

Edgar Elizalde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edgar Elizalde nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?