Edgar Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Grigoryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Grigoryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Grigoryan 25 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էդգար Գրիգորյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Grigoryan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Edgar Grigoryan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Grigoryan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Grigoryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Grigoryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Grigoryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Grigoryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Banants II

1 Temmuz 2019 yılında FC Urartu

30 Temmuz 2019 yılında FC Noah

15 Temmuz 2020 yılında FC Urartu

12 Ocak 2023 yılında Ararat-Armenia

Edgar Grigoryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Grigoryan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Edgar Grigoryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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