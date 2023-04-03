Edgar Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Edgar Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Gutierrez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.