Edgar Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edgar Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edgar Gutierrez 8 Haziran 2002 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Emmanuel Gutiérrez Alatorre şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edgar Gutierrez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edgar Gutierrez'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edgar Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edgar Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Atlas U17
1 Temmuz 2021 yılında Cruz Azul U20
Edgar Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edgar Gutierrez şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 207 numaralı formayı giymektedir.
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