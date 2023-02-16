Edgar İe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar İe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar İe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar İe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar İe 1 Mayıs 1994 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Miguel Ié şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar İe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Edgar İe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbul Başakşehir FK futbol takımında oynamaktadır. İstanbul Başakşehir FK takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar İe'nin İstanbul Başakşehir FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edgar İe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IEdgar94

http://www.facebook.com/ie.edgar

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Edgar İe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar İe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edgar İe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar İe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2009 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2011 yılında Sporting U19

18 Temmuz 2012 yılında Barcelona B

26 Ağu 2015 yılında Villarreal CF B

1 Ocak 2017 yılında Belenenses

5 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille

30 Ocak 2019 yılında FC Nantes

30 Haziran 2019 yılında LOSC Lille

12 Ağu 2019 yılında Trabzonspor

16 Ağu 2019 yılında Feyenoord

30 Haziran 2020 yılında Trabzonspor

14 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Başakşehir

Edgar İe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar İe şuan İstanbul Başakşehir FK takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edgar İe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UDI Bissau (2004-2006), AD Oeiras (2006), Sporting CP (2007-2012)

Portekiz takımında 15 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portugal B takımında 4 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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