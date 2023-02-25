Edgar Lastre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Lastre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Lastre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Lastre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Lastre 13 Eylül 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Eyffer Lastre Mercado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Lastre Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Lastre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Edgar Lastre'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edgar Lastre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Lastre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Lastre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Lastre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2016 yılında Rocafuerte U20

12 Haziran 2017 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2018 yılında Emelec B

7 Mayıs 2018 yılında Rocafuerte FC

18 Temmuz 2018 yılında Emelec B

16 Nisan 2019 yılında Rocafuerte FC

1 Temmuz 2019 yılında Emelec B

1 Ağustos 2020 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2020 yılında Emelec B

1 Ocak 2021 yılında CS Emelec

Edgar Lastre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Lastre şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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