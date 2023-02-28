Edgar Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Malakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Malakyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edgar Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Malakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Malakyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Malakyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Malakyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Malakyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Malakyan 22 Eylül 1990 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էդգար Մալաքյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Malakyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DB Football Agency yapmaktadır. Edgar Malakyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Malakyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Malakyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Malakyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Edgar Malakyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Malakyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2012 yılında Viktoria Plzen

12 Şubat 2013 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2013 yılında Viktoria Plzen

9 Ağustos 2013 yılında Banants

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Plzen

28 Temmuz 2014 yılında Alashkert

27 Ocak 2015 yılında Shirak Gyumri

23 Şubat 2016 yılında Stal D.

23 Ocak 2018 yılında Zhetysu

26 Ocak 2019 yılında Petrolul

8 Temmuz 2019 yılında Shirak Gyumri

27 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

25 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

28 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

12 Ocak 2023 yılında Pyunik Erivan

Edgar Malakyan kimdir

Edgar Malakyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Malakyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Edgar Malakyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edgar Malakyan nereli

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