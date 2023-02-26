Edgar Manaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Manaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Manaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Manaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Manaka 10 Mayıs 1989 tarihinde Kempton Park, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Diala Edgar Manaka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Manaka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Manaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Edgar Manaka'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Manaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Manaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Manaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Manaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Leopards Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Black Leopards

29 Ağustos 2014 yılında Platinum Stars

31 Temmuz 2015 yılında Golden Arrows

29 Ocak 2016 yılında Polokwane City

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Edgar Manaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Manaka şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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