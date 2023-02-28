Edgar Movsesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Movsesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Movsesyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Movsesyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edgar Movsesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Movsesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Movsesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Movsesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Movsesyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Movsesyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Movsesyan 9 Eylül 1998 tarihinde Ijevan şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էդգար Մովսեսյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Movsesyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Movsesyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Movsesyan'nin FC Van ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Edgar Movsesyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/EdgarMovsisyan471282486356910

Edgar Movsesyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Movsesyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Edgar Movsesyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Movsesyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Banants II

1 Ocak 2016 yılında Banants

1 Eylül 2017 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2018 yılında Banants II

4 Şubat 2019 yılında Artsakh Erewan

21 Şubat 2020 yılında FC Van

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

17 Şubat 2022 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2022 yılında Pyunik Erivan

20 Temmuz 2022 yılında FC Van

Edgar Movsesyan kimdir

Edgar Movsesyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Movsesyan şuan FC Van takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Urartu

Edgar Movsesyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 4 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edgar Movsesyan nereli

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