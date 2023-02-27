Edgar Neves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Neves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Neves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edgar Neves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edgar Neves 27 Nisan 2000 tarihinde Massarelosa (Porto) şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Jorge Neves da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edgar Neves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE360 SPORTS yapmaktadır. Edgar Neves, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Neves'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Edgar Neves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edgar Neves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2017 yılında Avenir Beggen
1 Temmuz 2019 yılında Hesperange
29 Ocak 2021 yılında Avenir Beggen
1 Temmuz 2021 yılında US Esch
1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03
Edgar Neves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edgar Neves şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.
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