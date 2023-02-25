Edgar Olekhnovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Olekhnovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Olekhnovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Olekhnovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edgar Olekhnovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Olekhnovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Olekhnovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Olekhnovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Olekhnovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Olekhnovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Olekhnovich 17 Mayıs 1987 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Олехнович Эдгар Станиславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Olekhnovich Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Olekhnovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Edgar Olekhnovich'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edgar Olekhnovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Olekhnovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Edgar Olekhnovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Olekhnovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Dinamo Brest

1 Ocak 2010 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2017 yılında Soligorsk

23 Şubat 2018 yılında Torpedo Zhodino

31 Aralık 2018 yılında Soligorsk

28 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk

23 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

Edgar Olekhnovich kimdir

Edgar Olekhnovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Olekhnovich şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Edgar Olekhnovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edgar Olekhnovich nereli

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