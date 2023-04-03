Edgar Pujol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Pujol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Pujol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Pujol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Pujol 7 Ağustos 2004 tarihinde Sabadell şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya,Dominik Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Climent Pujol Portorreal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Pujol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Edgar Pujol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Pujol'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Edgar Pujol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edguchito/

Edgar Pujol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Pujol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Pujol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Pujol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2019 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2022 yılında RM Kastilya

Edgar Pujol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Pujol şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edgar Pujol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Castellar del Vallés (2010-2013)Sabadell (2013-2015)Can Rull (2015-2016)Damm (2016-2017)Espanyol (2017-2019)

İspanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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