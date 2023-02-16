Edgar Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edgar Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Silva 2 Ağu 1989 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Miguel de Souza e Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Silva'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Silvaboyu ve yaşı kaç

Edgar Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Edgar Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Inter Bebedouro

1 Temmuz 2008 yılında Oeste Paulista Esporte Clube (SP)

1 Ocak 2010 yılında Radium FC

1 Ocak 2011 yılında Santa Helena

1 Temmuz 2011 yılında Portuguesa-SP

1 Ocak 2012 yılında Barretos-SP

1 Temmuz 2012 yılında CENE-MS

1 Ocak 2013 yılında Comercial-SP

1 Temmuz 2013 yılında Barretos-SP

1 Ocak 2014 yılında Sporting Macau

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Guarani EC (CE)

1 Ağu 2016 yılında Sporting Macau

1 Ocak 2017 yılında Taubaté-SP

1 Temmuz 2017 yılında Floresta-CE

1 Ocak 2018 yılında El Mokawloon

28 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Cajazeirense-PB

18 Şubat 2021 yılında Atlético-CE

1 Ocak 2022 yılında Madureira-RJ

1 Haziran 2022 yılında Volta Redonda

4 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Edgar Silva kimdir

Edgar Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Silva şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Edgar Silva nereli

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